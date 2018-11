Brexit. "Há um caldeirão interno a fervilhar, diz Paulo Sande

Foto: Reuters

Quem também não acredita nesta negociação é o ministro das Finanças da Alemanha. Olaf Scholz entende que a saída do Reino Unido vai ter um impacto negativo generalizado.



No entanto, o ministro alemão acredita que, este acordo aprovado pelos líderes da União Europeia, pode fundar os alicerces para um bom desenvolvimento no futuro.



Já na opinião do historiador e politólogo António Costa Pinto, o Brexit é, de facto, um ponto de rutura, que tem vários aspetos negativos, a nível político e económico.