Brexit. Johnson vai reunir-se com Juncker na próxima semana

O “almoço de trabalho”, como foi anunciado serve para Boris Johnson tentar renegociar o acordo para a saída do Reino Unido que tinha sido atingido pela sua antecessora no cargo, Theresa May, numa altura em que se aproxima a data de saída, 31 de outubro.



De acordo com Downing Street, Johnson vai ainda reunir-se com o primeiro-ministro luxemburguês Xavier Bettel.



O primeiro-ministro tem reiterado ser ainda possível chegar a um novo acordo com a União Europeia a tempo da data prevista, em outubro. No entanto, da parte da Comissão Europeia, a mensagem tem sido a de que o acordo não é renegociável.



Ainda esta quinta-feira, o negociador da União Europeia, Michel Barnier, veio dizer numa reunião privada com membros do Parlamento Europeu, que não há qualquer razão para reabrir as negociações.



Barnier argumenta que não houve qualquer proposta credível por parte dos britânicos para a fronteira irlandesa, o backstop, centro da discórdia entre as partes. No entanto, afirma continuar à espera de que possa surgir uma proposta.



Fontes europeias citadas pelo The Guardian dizem que Boris Johnson procurou um encontro com Juncker fora de Bruxelas, para evitar a imagem de poder estar a “implorar” por concessões.



A informação surge num momento de particular tensão no Reino Unido, com o Parlamento suspenso a pedido do primeiro-ministro. No início da próxima semana, o Supremo Tribunal, a mais alta instância judicial, vai analisar se a suspensão dos trabalhos é legal.