Brexit. Líderes da UE propõem adiamento até 31 de outubro

Este novo prolongamento prevê uma revisão intercalar do processo de saída do Reino Unido da União Europeia em junho, mas o prazo máximo concedido é de 31 de outubro.

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 10 de abril de 2019

"A UE a 27 acordou uma extensão do Artigo 50º. Encontrar-me-ei agora com a primeira-ministra Theresa May para ter a concordância do governo britânico", escreveu Donald Tusk no Twitter.