Brexit. May adia votação para procurar garantias adicionais

A primeira-ministra britânica foi ao Parlamento, um dia antes da votação do Acordo do Brexit que negociou com Bruxelas, comunicar que decidiu adiar o processo. Mas garante que não abandona o projeto do Brexit.



Theresa May notou que, depois de ter ouvido “muito atentamente nesta Câmara [dos Comuns] e fora dela”, falta consenso em torno da solução encontrada para evitar uma fronteira efetiva entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, Estado-membro da União Europeia.O Reino Unido não pode acionar o mecanismo de salvaguarda de forma independente, devendo a decisão ser tomada em conjunto com a União Europeia.





O mecanismo de salvaguarda é “uma necessidade” e “não existe acordo” sem uma solução para o facto de a Irlanda do Norte ter uma fronteira terrestre com outro Estado-membro, referiu Theresa May.





Notando que a Irlanda do Norte não pretende a fronteira, a primeira-ministra acrescentou que o mecanismo de salvaguarda é “desconfortável” para a União Europeia.







Nos termos do acordo do Brexit, se no final do período de transição, a 31 de dezembro de 2020, não houver acordo comercial bilateral, aplicar-se-á o mecanismo de salvaguarda, a não ser que o Governo britânico e a União Europeia decidam prolongar o período de transição.



A cláusula colocaria o Reino Unido num “território único aduaneiro” com a União Europeia.



Além de uma relação aduaneira mais profunda com a União Europeia do que com o resto do Reino Unido, a Irlanda do Norte estaria também mais alinhada com as regras e regulamentos do mercado único da União Europeia. Este estatuto especial gera receios entre os deputados pela integridade territorial do país.



Enquanto o mecanismo de salvaguarda estiver em vigor, o Reino Unido estará sujeito a "condições equitativas" para garantir que não possa obter vantagem competitiva enquanto permanecer no mesmo território aduaneiro.



"Desconcerto total"



O líder do Partido Trabalhista considera que o Governo “perdeu o controlo está em total desconcerto”.

Apelidando o documento de divórcio do Reino Unido de “acordo defeituoso”, Jeremy Corbyn notou que todos os ministros para o Brexit foram excluídos das negociações e defendeu que a Câmara dos Comuns deve debater o mandato que a primeira-ministra deve levar a Bruxelas.