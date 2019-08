Brexit. Multidões reúnem-se em Londres e outras cidades contra planos de Johnson

RTP31 Ago, 2019, 13:49 / atualizado em 31 Ago, 2019, 13:53 | Mundo

Os manifestantes reuniram-se perto do número 10 de Downing Street, no centro de Londres, e em Belfast, York e outras cidades para mostrarem a determinação de bloquearem um ´Brexit´ “sem acordo”.



As multidões foram galvanizadas pela decisão de Johnson encerrar o parlamento por várias semanas quando se esperava um debate sobre os planos do ´Brexit´.



Em Londres, canta-se “Boris Johnson tem vergonha”. O movimento de contestação está a ser impulsionado pelo grupo de campanha anti-Brexit, conhecido por "Outra europa é possível".







c/Lusa



O plano do primeiro-ministro tem também a oposição de alguns no parlamento, que planeavam introduzir legislação esta semana para prevenir uma saída desordenada da União Europeia. O líder trabalhista Jeremy Corbyn pediu aos parlamentares que se juntem às manifestações e se oponham à paralisação do Parlamento. Mais de um milhão e meio de pessoas já assinaram uma petição contra o plano de Johnson.O encerramento do parlamento por Johnson está também a ser alvo de três processos judiciais separados.Na sexta-feira, o primeiro-ministro britânico avisou os deputados que travar o ‘Brexit' a 31 de outubro "causará danos duradouros à confiança das pessoas na política" e alegou que a ameaça de saída sem acordo facilita as negociações com Bruxelas.