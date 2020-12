Brexit. Presidente da Comissão Europeia admite que o caminho é difícil

A presidente da Comissão Europeia diz que o caminho para um acordo com o Reino Unido é estreito, mas possível. Falando esta manhã no Parlamento Europeu, Ursula Von Der Leyen confirmou as dificuldades em fechar a negociação sobre as pescas, mas apontou boas perspetivas sobre as regras de concorrência, como conta o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.