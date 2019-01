Brexit. Reino Unido e os cenários em cima da mesa

Existe não só a possibilidade de demissão de Theresa May, como a saída do Reino Unido sem acordo ou a apresentação de uma moção de censura pela oposição contra o Governo.



Há ainda uma hipótese alternativa, que ganhou expressão nas últimas semanas, de agendar um novo referendo sobre o Brexit.



Filipe Vasconcelos Romão destaca que as próximas semanas terão "grande incerteza política" e que existe uma "instabilidade inerente" há mais de dois anos na política britânica, uma vez que esta tem girado apenas à volta da questão da saída da União Europeia.



O comentador da RTP considera que a União Europeia fez uma gestão "muito inteligente" do dossier do Brexit e que conseguiu expressar a unidade dos restantes 27 países, mesmo num contexto muito adverso e de desentendimento.