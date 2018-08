Brexit sem acordo não seria o fim do mundo, diz Theresa May

RTP28 Ago, 2018, 17:03 | Mundo

Theresa May está de visita à África do Sul e o assunto Brexit não podia deixar de ser abordado. A primeira-ministra do Reino Unido aproveitou as palavras utilizadas pelo presidente da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, de que a saída do Reino Unido da União Europeia “não será um passeio pelo parque”, para afirmar que também “não será o fim do mundo”.



May parece minimizar as preocupações relativamente a uma saída sem acordo, nomeadamente de Philip Hammond, ministro britânico das Finanças, que alertou para “grandes problemas fiscais”. Hammond referiu que o PIB, num cenário sem acordo, seria de 10,3 por cento, um número menor em comparação com um cenário de acordo.



Theresa May, em resposta às declarações do ministro das Finanças, afirmou que as previsões estavam desatualizadas: “Primeiro de tudo, estava a falar sobre um conjunto de números que eu acho que saíram em janeiro. Acredito que quando saíram, e fui muito clara numa viagem prévia que fiz, tratavam-se de estimativas de um trabalho em curso em determinado momento”.

“Um não-acordo é melhor que um mau acordo”

As declarações de Theresa May surgem depois de o Governo britânico ter divulgado na passada quinta-feira 25 notas técnicas com conselhos para cidadãos e empresas num quadro sem acordo.



Dominic Raab, ministro britânico para o Brexit, referiu então que as notas técnicas são alertas que visam “gerir os riscos e abraçar as oportunidades” da saída da UE. "Não é o que queremos, não é o que esperamos, mas temos de estar preparados", acrescentou Raab.



A primeira-ministra britânica, por sua vez, afirmou que o objetivo é obter um acordo favorável para o Reino Unido, considerando que “um não-acordo é melhor que um mau acordo”.



“Desde o começo eu disse que um não-acordo é melhor do que um mau acordo. Eu acho que é absolutamente correto que o Governo esteja a colocar os preparativos em prática para o caso de inexistência de acordo porque nós não sabemos qual vai ser o resultado. Mas, ao mesmo tempo, o que estamos a fazer é trabalhar para um bom acordo”, disse Theresa May.



A oficialização para a separação do Reino Unido da UE está apontada para dia 29 de março de 2019. May afirma que estão a “trabalhar arduamente para garantir um bom acordo” e para que isso seja conseguido dentro do prazo estipulado.