Brexit. Theresa May com encontros em Berlim e em Paris

08 Abr, 2019

Theresa May vai reunir-se com Angela Merkel, na terça-feira. A primeira-ministra britânica viaja até Berlim, para um encontro com a chanceler alemã. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo Governo germânico.

Depois do encontro com Angela Merkel, a primeira-ministra britânica segue para Paris onde vai ser recebida por Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu.



Negociações retomadas

Entretanto, ainda hoje poderá ser aprovado na Câmara dos Lordes e homologado pela rainha, Isabel II, um projeto de lei para obrigar a primeira-ministra a pedir uma nova prorrogação da data de saída da UE, originalmente prevista para 29 de março, mas entretanto adiada para 12 de abril.





C/Lusa



Quanto às negociações internas, entre Trabalhistas e Conservadores, não há qualquer avanço em direção a um acordo.Um porta-voz do principal partido da oposição assumiu esta segunda-feira que as duas partes vão continuar a dialogar para descobrir território comum, no processo de saída da União Europeia.Neste momento, o partido de Jeremy Corbyn garante que a bola está do lado do governo de Theresa May.As negociações entre o Governo e o partido Trabalhista deverão ser retomadas esta segunda-feira para tentar encontrar um plano que convença os líderes europeus a aceitarem adiar novamente o Brexit, atualmente previsto para sexta-feira."As negociações com o ‘Labour’ estão em curso e penso que vão continuar hoje", adiantou entretanto o ministro da Cultura, Jeremy Wright, à estação de televisão pública BBC.Wright vincou que "todos precisam de fazer compromissos, não é só o Governo. E precisamos todos de encontrar um caminho em frente".Se as negociações entre o Governo e a oposição falharem, a primeira-ministra sugeriu submeter várias opções aos deputados sobre as futuras relações entre o Reino Unido e da União Europeia.O Parlamento britânico chumbou três vezes o Acordo de Saída negociado por May com Bruxelas e, apesar de o número de votos contra ter decrescido, a própria primeira-ministra reconhece que continua a ser improvável a aprovação.