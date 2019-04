Brexit. União Europeia afirma-se responsável, séria e lúcida

Wolfgang Rattay - Reuters

Afirma que a União Europeia é responsável, séria, lúcida, e que estão preparados para qualquer cenário. Mas refere que uma saída sem acordo nunca será por causa da União Europeia.



Uma tomada de posição no dia em que Theresa May viaja até Berlim e Paris com o Brexit como matéria a abordar.



A primeira-ministra britânica tem encontros marcados com Emmanuel Macron e Angela Merkel, para garantir apoios com vista à extensão do prazo de saída até 30 de Junho.



Nem que isso implique dar mais tempo ao Parlamento de Londres.