Brigada de "até 100 militares" do Exército vai integrar missão da NATO na Roménia

Uma brigada de "até 100 militares" do Exército vai partir para a Roménia, no segundo semestre do ano, para integrar a missão "Tailored Forward Presence", da Organização do Tratado Atlântico (NATO), informou à Lusa o Ministério da Defesa.