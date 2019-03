Bucareste. Autarcas avaliam distribuição de fundos europeus

Foto: DR

Ao longo dos anos estas verbas comunitárias permitiram criar, por exemplo, as infraestruturas básicas, sobretudo em regiões com índices de desenvolvimento mais baixos.



Mas alguns autarcas admitem que estes fundos não chegam a todas as regiões e outros alegam não serem os mais adequados às realidades regionais.



Ideias deixadas pelos autarcas, em Bucareste, onde participaram na oitava Cimeira das Cidade e Regiões, que está a ser seguida pela correspondente da Antena 1 Andrea Neves.