Burning Secret: Argumento perdido de Kubrick encontrado após 60 anos

O argumento do filme "Burning Secret", que nunca chegou a ver a luz do dia, foi descoberto por um professor de cinema. Abrams estava a investigar o último filme de realizador, “Eyes Wide Shut”, quando se deparou com o argumento perdido. Nathan Abrams, da Universidade de Bangor, disse que a nova descoberta foi "fantástica".

"O filho de um colaborador de Kubrick, que deseja continuar anónimo neste momento, mostrou-me uma cópia", disse o professor, que é diretor de investigação da School of Creative Studies and Media da Universidade do Norte do País de Gales.



O estudante de cinema disse que algumas biografias e arquivos sobre Kubrick faziam referência ao argumento. "O que ninguém sabia era se tinham realmente escrito um argumento e terminado - e agora sabemos a resposta para essa pergunta e temos um argumento completo", disse o professor.



“Burning Secret” é uma adaptação de uma novela de 1913 do escritor austríaco Stefan Zweig, escrita por Kubrick em 1956 com o romancista Calder Willingham. O argumento pega no romance judaico vienense original e adapta-o à América contemporânea de Kubrick.