Cabo Verde rejeita qualquer negociação com Reino Unido sobre migrantes

"O assunto nunca foi abordado" e "o Governo não aceita encetar qualquer negociação nesse sentido", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional cabo-verdiano, em comunicado.

A reação surgiu depois de o jornal britânico The Times ter noticiado, na segunda-feira, que Cabo Verde e Angola estarão numa lista de países que poderão ser abordados pelo Reino Unidos, caso falhem as negociações com outros países (como a Costa Rica, Arménia, Costa do Marfim e Botsuana) para o envio de migrantes, segundo documentos oficiais obtidos através de uma fuga de informação.

A proposta de lei do Governo britânico para deportar imigrantes ilegais para o Ruanda voltou à Câmara dos Comuns para nova série de debates e votações a emendas aprovadas na Câmara dos Lordes.

A proposta de lei é considerada essencial pelo primeiro-ministro, Rishi Sunak, para dissuadir migrantes que atravessam o Canal da Mancha em pequenas embarcações como barcos insufláveis.

Sunak espera que os primeiros voos de deportação partam para o Ruanda ainda na primavera, obtendo assim um argumento de campanha para tentar ganhar as próximas eleições legislativas.