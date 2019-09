Cabo Verde tem democracia e integridade fortes

Lusa25 Set, 2019, 07:11 | Mundo

O estudo do projeto Enact, apresentado na terça-feira em Nova Iorque, classifica Cabo Verde como o país africano mais bem preparado para enfrentar o crime organizado, sendo um país que "provou a sua resiliência por ter estado ameaçado".

Tuesday Reitano, uma das autoras do estudo sobre crime organizado e diretora adjunta da Global Intiative, disse à agência Lusa que Cabo Verde se destacou na pesquisa, porque "a integridade das suas instituições é desenvolvida e tem governantes democráticos fortes".

"Para nós, era sabido que Cabo Verde tem um problema com o tráfico de droga, mas reconhecemos que o país foi recetivo e aberto a muita assistência internacional sustentada durante algum tempo", disse Tuesday Reitano, sublinhado que o país insular de língua oficial portuguesa tem enfrentado, "há mais de uma década, os esforços agressivos de penetração das drogas".

Cabo Verde é "notável" pelas grandes apreensões de droga, que são "evidência de aplicação eficaz da lei no combate do crime organizado", disse a co-autora do estudo, acrescentando também que o país é estável e não-violento.

Para os pesquisadores, o facto de o país ser relativamente isolado torna a cooperação mais fácil no sentido de combater o crime, porque não lida com grandes fluxos vindos das fronteiras, ao contrário de países continentais.

De acordo com a primeira edição do "Índice de Crime Organizado do Enact - Melhorar a Resposta de África ao Crime Organizado Transnacional", com dados relativos a 2018, Cabo Verde obteve uma média de 6,54 pontos no indicador de resiliência, que calcula, através de vários parâmetros, a capacidade de resposta ao crime organizado.

Para se chegar a este valor, são classificados 12 parâmetros: liderança política e governação, transparência governamental e responsabilização, cooperação internacional, políticas e leis nacionais, sistema judicial e detenção, execução da lei, integridade territorial, sistemas anti lavagem de dinheiro, ambiente de regulação económica, apoio a vítimas e testemunhas, prevenção, e agentes não estatais.

Calculando a média dos valores alcançados nestes parâmetros, Cabo Verde atingiu os 6,54 pontos (numa escala entre um e dez), liderando o continente neste aspeto.