Cães ficam azuis em Bombaim devido à poluição na água

Depois da divulgação de diversas imagens nas redes sociais a alertarem para a situação, as autoridades detetaram que o problema vinha das tintas e dos resíduos industriais lançados ao rio por uma empresa localizada próximo do local onde os cães costumam estar.



O diretor da Associação de Proteção Animal de Nova Bombaim, Ararti Chauhan, disse que o problema está a afetar não apenas os cães, mas aves e répteis que habitam a área.



“Nós vimos os animais e solicitámos ao centro de controlo de poluição que agisse contra este tipo de indústria”, afirmou o diretor em entrevista ao The Guardian.



A solicitação deu resultado. Depois de investigarem e confirmarem que a mudança na cor dos cães devia-se a poluição da água do rio, as autoridades em Bombaim fecharam a fábrica em causa.



Apesar disso, Chauhan argumenta que interromper as atividades da empresa não é suficiente. “Apenas resultará na perda do ganha-pão dos trabalhadores”, afirmou.



“Existem muitas outras fábricas a ameaçar a fauna e a flora, e a possibilidade de que existam muitos mais casos é uma ameaça real”, acrescentou.