Camionistas no Canadá protestam contra vacinação obrigatória

Centenas de camionistas chegaram à cidade de Otawa, no Canadá num protesto contra a vacinação obrigatória da Covid-19. O "comboio da Liberdade", assim lhe chamaram, começou após a decisão do governo canadiano exigir a vacinação aos profissionais que atravessam a fronteira com os Estados Unidos.