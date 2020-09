Campanha de Trump terá pago anúncios para dissuadir afro-americanos de votar

Foto: EPA

É uma nova polémica a envolver Donald Trump. Há quatro anos, na altura das eleições para a Casa Branca, a campanha do candidato apoiado pelo Partido Republicano utilizou as redes sociais, na internet, para dissuadir milhões de eleitores afro-americanos de exercerem o direito ao voto.