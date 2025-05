"Campanha de vitimização". Presidência angolana diz ter barrado acesso à RTP por "notícias tendenciosas"

Uma equipa da RTP em Luanda foi "expulsa" na terça-feira do Palácio Presidencial, antes de um encontro entre o presidente da República, João Lourenço, e o líder da UNITA (oposição angolana), Adalberto Costa Júnior.





A decisão foi repudiada veementemente pela estação televisiva, sindicatos dos jornalistas dos dois países e pelo Governo português, que lamentou seriamente a situação, salientando que "Portugal respeita profundamente a liberdade de imprensa".

"Nenhum jornalista ou cadeia televisiva angolana se atreve a entrar num Palácio Presidencial sem que para tal esteja credenciado", destaca a presidência angolana, acrescentando que estranha "esta campanha de vitimização, que não abona os laços de amizade e cooperação entre os dois países".

Profissionais estavam "devidamente credenciados", garante RTP

Numa nota publicada esta sexta-feira na sua página oficial da rede social Facebook, a Presidência angolana escreveu que a RTP tem acompanhado ao longo dos anos, "quase em exclusividade, as atividades desenvolvidas pelo Governo angolano", mas que,No comunicado da presidência refere-se que, que se apresentou na sala de imprensa do Palácio, "mesmo sabendo que não constava da lista de órgãos com acesso autorizado, pelo que foi convidada a abandonar o local, contrariamente ao que se veiculou na imprensa portuguesa".Numa nota enviada na quinta-feira à agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros declarou que, acrescentando que "o Governo português transmitirá a sua posição, pelos adequados canais diplomáticos, às autoridades angolanas".A RTP, por seu lado, manifestou "profunda preocupação e veemente repúdio" pela "expulsão da equipa"."Apesar de, os profissionais da RTP foram retirados da sala de imprensa, numa ação seletiva e discriminatória que contrasta com a permanência de outros jornalistas", lê-se na nota de protesto da RTP, que considerou a atitude das autoridades angolanas "um atentado à liberdade de imprensa e uma violação flagrante dos princípios fundamentais do jornalismo e da democracia"."A RTP foi também excluída do grupo de Whatsapp do Centro de Imprensa da Presidência, o meio oficial de divulgação da agenda institucional dos órgãos de comunicação credenciados" em Angola, lamentou a televisão portuguesa, reiterando solidariedade para com os seus profissionais.O caso mereceu igualmente o repúdio dos sindicatos dos jornalistas português e angolano, com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos a exortar a Secretaria de Imprensa da Presidência da República de Angola a "retratar-se e reverter a medida".c/ Lusa