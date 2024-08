Canadá retira filhos de diplomatas em Israel

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Canadá afirmou, na quinta-feira, que "tomou a difícil decisão de transferir os menores dependentes de funcionários canadianos em Telavive", de acordo com um comunicado.

"Os menores e os tutores legais da Embaixada do Canadá em Israel chegaram a um terceiro país e estão todos em segurança", acrescentou.

O Ministério lembrou ainda que desde 3 de agosto tem aconselhado os canadianos a não viajarem para Israel ou para a Cisjordânia ocupada devido à deterioração da segurança na região.

A decisão do Canadá surgiu numa altura em que Israel se prepara para uma possível retaliação do Hezbollah pela morte do chefe militar do grupo xiita libanês Fuad Shukr, num ataque israelita nos arredores de Beirute, a 30 de Julho.

Também o Irão ameaçou retaliar contra Israel devido ao assassínio, na última semana de julho, na capital iraniana, do então líder político do movimento islamita palestiniano Hamas Ismail Haniyeh. Teerão atribuiu a autoria do ataque a Telavive.

O Comando Central dos Exército dos Estados Unidos (CENTCOM) confirmou na quinta-feira o envio de aviões de combate F-22 para a zona de operações, que inclui o Golfo Pérsico, justificada pela necessidade de responder a eventuais ameaças do Irão e aliados.