Canárias. Vulcão Cumbre Vieja entra em erupção na ilha de La Palma

Várias imagens mostram uma coluna de fumo sobre uma colina.As redes sociais encheram-se de vídeos, com um deles a captar lava.





Volcanic eruption right now on La Palma, Canary Islands. 🌋🔥 pic.twitter.com/x8BIrakwBi — Michael Bolognesi (@TeideMike) September 19, 2021



"A erupção começou na zona de Cebeza de Vaca, em El Paso", indicou na sua conta Twitter o governo local. As zonas mais próximas do vulcão começaram a ser evacuadas, apesar da zona da erupção está a ocorrer não ser habitada, confirmou o presidente das Canárias, Ángel Víctor Torres.Nas 24h anteriores à erupção do Cumbre Vieja, um vulcão com 1 949 metros de altitude, a crise sísmica registada ao longo da semana agravou-se, com a ilha a ser sacudida por diversos abalos, o mais grave dos quais atingiu a magnitude de 3.8 às 11h16 de domingo, hora local, a 10 quilómetros de profundidade.todos sentidos pela população e sinal inequivoco de movimentos de magma, sucessivamente mais superficiais.Um alerta de vigilância acrescida, de nível 2 em 4, tinha sido decretado dia 16, após a multiplicação de pequenos sismos sob o vulcão que "pode conhecer uma evolução muito rápida a curto prazo", preveniu quarta-feira o governo regional do arquipélago em comunicado.A lava está a ser expelida através de uma fissura na encosta do vulcão e a atividade sísmica mantém-se, fazendo temer que a erupção possa agravar-se.



🔥mantle of lava running from the volcano of La Palma in our Canary archipelago 🔥 pic.twitter.com/BkAFuQSkwU — @ezequieleg968 (@ezequieleg968) September 19, 2021











La Palma right now 🌋 , volcano eruption in Canary Islands. pic.twitter.com/ga1sIEIK98 — Joaquim Campa (@JoaquimCampa) September 19, 2021





Os avisos de vulcão seguem um nível de risco, subindo do verde para o amarelo, laranja e vermelho.





O atual nível amarelo implica que os residentes das zonas de risco devem estar preparados para serem evacuados.



Aos residentes foi também solicitado que relatem aos serviços de emergência quaisquer vestígios de gases, cinzas, mudanças no nível da água ou pequenos sismos.





A erupção deste domingo é a primeira em La Palma desde outubro de 1971, quando o vulcão Teneguia expeliu lava durante três semanas.







La Palma, com 85 mil habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias. No seu ponto mais próximo com África dista 100 quilómetros de Marrocos.



A ilha espanhola encontra-se a 460 quilómetros da ilha portuguesa da Madeira e 1.428 quilómetros da ilha do Sal (Cabo Verde).

Uma semana de avisos