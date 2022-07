Candidata surpresa Kemi Badenoch eliminada da sucessão de Boris Johnson 

Assim, seguem para a sexta e última volta, a realizar-se na quarta-feira à tarde, o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak, a secretária de Estado do Comércio Penny Mordaunt e a ministra dos Negócios Estrangeiros Liz Truss.

Sunak garantiu praticamente a presença entre os dois finalistas pois obteve 118 votos, contra 92 de Mordaunt e 86 de Truss, pelo que os 59 votos de Badenoch serão determinantes para as outras duas candidatas.

Embora tenha nascido no Reino Unido, cresceu na Nigéria antes de regressar a Londres aos 16 anos para estudar, formando-se em engenharia informática e aderindo ao partido aos 25 anos.

Assumida eurocética, foi eleita em 2017 para o parlamento e trabalhou de forma próxima com Theresa May, mas só foi promovida para o governo por Boris Johnson, tendo exercido funções nos ministérios da Educação, Finanças e Habitação.

Durante a campanha, destacou-se pela convicção com que defendeu as posições à direita do partido, prometendo cortes fiscais e aliviar as metas ambientais.

Foi também contundente nas críticas a Penny Mordaunt pelas posições liberais desta na questão da auto-identificação de pessoas transgénero.

Numa tentativa de tentar atrair alguns dos seus apoiantes, Mordaunt prestou homenagem à rival, que "eletrizou a disputa pela liderança com novas ideias e políticas ousadas"

"Ela e eu sabemos que a tradicional forma de governar não está a funcionar como deveria. Os eleitores querem mudanças e devemos oferecer uma nova visão ousada para este país", afirmou, através da rede social Twitter.

Porém, Truss é mais vista como a candidata da ala mais à direita dos `tories` e nas últimas votações reduziu a distância para Mordaunt, indicando que está a beneficiar do apoio de vários dos candidatos derrotados, como Suella Braverman.

A ronda de quarta-feira pretende reduzir a corrida a apenas dois candidatos, que irão enfrentar uma última votação dos cerca de 180.000 militantes de base do Partido Conservador em todo o país durante agosto.

O vencedor deverá ser anunciado a 05 de Setembro, tornando-se automaticamente primeiro-ministro, sem necessidade de uma eleição nacional.

A eleição foi desencadeada quando Johnson se demitiu do cargo de líder conservador há duas semanas atrás, após uma demissão em massa de membros do governo por causa de meses de escândalos éticos, mas permanecerá no cargoaté que o seu substituto seja escolhido.