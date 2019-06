Candidato da oposição ganha eleições em Istambul

Foto: Epa

Segundo resultados preliminares divulgados pela agência Anadolu, quando estão contados cerca de 99% dos votos, Imamoglu obteve 54,03% dos votos contra 45,09% do candidato apoiado por Erdogan, o antigo primeiro-ministro Binali Yildirim.



Estas eleições decorreram quase três meses após as municipais de 31 de março, ganhas também por Imamoglu, mas por apenas 13.000 votos, quando agora terá obtido uma vantagem de 777 mil votos em relação ao seu rival.



O resultado das eleições de março foi invalidado depois de um recurso do partido islamo-conservador do presidente, AKP, que alegou irregularidades.



Erdogan já felicitou o candidato da oposição, assinalando que aceita o resultado das eleições.



O correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares acompanhou todo o o processo eleitoral e faz a leitura dos resultados.