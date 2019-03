Cardeal condenado a seis anos de prisão por abuso sexual

Mário Aleixo - RTP13 Mar, 2019, 06:40 / atualizado em 13 Mar, 2019, 06:40 | Mundo

O juiz Peter Kidd, do Tribunal de Comarca de Victoria, em Melbourne, ordenou que George Pell, 77 anos, cumpra um mínimo de três anos e oito meses de prisão antes de ser elegível para sair em liberdade condicional.



O juiz declarou que, para a sentença, teve em conta os “crimes hediondos” cometidos por Pell, mas também a sua idade avançada e o facto de “ter levado uma vida irrepreensível”.



O cardeal George Pell, que enfrentava uma pena de prisão que podia chegar aos 50 anos, negou as acusações e já anunciou que vai recorrer da sua condenação em junho.



George Pell é o clérigo com o cargo mais elevado de sempre no Vaticano a ser condenado pelo abuso sexual de menores, tendo desempenhado funções de conselheiro económico do papa Francisco e de ministro da Economia do Vaticano.



O júri condenou o clérigo por pedofilia, considerando-o culpado de ter abusado de dois rapazes de 13 anos, que pertenciam ao coro da igreja, e que foram apanhados pelo cardeal a beber vinho sacramental numa sala nas traseiras da catedral St. Patrick, em Melbourne, quando era arcebispo, tendo os abusos decorrido na sequência desse momento, na década de 90.





O tribunal, que apenas ouviu uma das vítimas, uma vez que a outra morreu há alguns anos, considerou provado que o cardeal forçou os rapazes a atos indecentes.





