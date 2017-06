Cardeal George Pell rejeita "veementemente" acusações de pedofilia

Lusa 29 Jun, 2017, 07:31 / atualizado em 29 Jun, 2017, 09:37 | Mundo

George Pell é o principal conselheiro financeiro do papa Francisco e o mais alto representante da Igreja católica na Austrália | Reuters

A polícia do estado australiano de Victoria anunciou esta manhã que George Pell, de 76 anos, foi indiciado e intimado a comparecer diante do tribunal de primeira instância de Melbourne no próximo dia 18 de julho.

George Pell "afirmou estar ansioso por apresentar-se em tribunal", onde vai "negar vigorosamente todas as alegações", e limpar o seu nome, indicou a arquidiocese de Sydney, num comunicado emitido em nome do cardeal.

"Embora ainda seja de madrugada em Roma, o cardeal George Pell foi informado da decisão" das autoridades australianas.

Principal conselheiro financeiro do papa Francisco e o mais alto representante da Igreja católica na Austrália, George Pell é o mais alto membro do Vaticano a ser formalmente indiciado por crimes relacionados com abuso sexual de menores.

O comissário-adjunto da polícia do estado de Victoria, Shane Patton, afirmou que Pell enfrenta múltiplas acusações relativas a crimes sexuais e que existem muitas denúncias relacionadas com esses casos, sem facultar detalhes sobre as alegações.

"É importante sublinhar que nenhuma das alegações contra o cardeal Pell foi ainda comprovada em tribunal", frisou o mesmo responsável aos jornalistas.