Carta a estudantes. Líder do Irão acusa EUA de ser "maior apoiante" do regime sionista

Numa mensagem de “empatia e solidariedade”, oAli Khamenei escreveu aos jovens estudantes dos Estados Unidos, “cujas consciências despertas os levaram a defender as crianças e mulheres oprimidas de Gaza”., lê-se no documento, agora divulgado pela Embaixada do Irão.

“Vocês começaram uma luta digna”.

A Frente de Resistência é uma aliança informal política e militar anti-Israel e anti-Ocidente, que inclui o Irão, a Síria, o grupo libanês xiita Hezbollah, o movimento palestiniano do Hamas e os Houthis do Iémen.A carta do líder supremo do Irão, datada de 25 de maio e publicada node Khamenei na quinta-feira da semana passada, prevê um “destino diferente” para aquela região do Médio Oriente e classifica os estudantes pró-Palestina como parte da “frente de resistência., continua o ayatollah na mensagem, deixando claro que o objetivo desta “luta é

Opressão e tortura ao povo palestiniano

O líder supremo iraniano acusa as forças israelitas de infligirem, durante anos, “as mais duras pressões e torturas ao povo palestiniano, depois de tomarem o seu país”.





Recordando que a Palestina era um país independente com uma população diversificada de muçulmanos, cristãos e judeus, e uma longa história, Ali Khamenei destacou que “Após a II Guerra Mundial, continua a referir o, os israelitas invadiram cidades e aldeias palestinianas, “mataram ou expulsaram dezenas de milhares de pessoas para países vizinhos, confiscaram as suas casas, mercados e quintas, e estabeleceram um Estado chamado Israel nas terras ocupadas da Palestina”.Para além do Reino Unido, o

“Os Estados Unidos têm fornecido continuamente apoio político, económico e militar a este regime, na medida em que, com uma imprudência imperdoável, pavimentaram e ajudaram Israel a produzir armas nucleares”, acrescenta.



O Governo de Israel, nas palavras de Ali Khamenei, desconsidera todos os valores morais, humanos e religiosos, continuando a adotar “uma política de punho de ferro contra o povo indefeso da Palestina” e a aumentar a “brutalidade, terrorismo e opressão”. Nesse sentido, o líder iraniano aponta o dedo aos EUA de serem “cúmplices”, continua.

“Outro destino aguarda a sensível região da Ásia Ocidental. Muitas consciências despertaram à escala global e a verdade está a tornar-se mais aparente. A frente de resistência também se tornou mais forte e continuará a fortalecer-se”. “A história também está a virar para uma nova página”.





Dirigindo-se diretamente aos estudantes de dezenas de universidades nos Estados Unidos, o líder supremo iraniano lembrou que outras universidades e estudantes de outros países se juntaram aos protestos pró-Palestina.A lição do Corão para os muçulmanos, rematou, “é permanecer firme no caminho da verdade”.