Cartas-bomba em Espanha. EUA suspeitam de envolvimento das secretas russas

A informação é dos serviços de informação dos Estados Unidos e da União Europeia, que investigam aNa altura, não houve vítimas mortais. Um funcionário da Embaixada ucraniana ficou ferido e as autoridades norte-americanas consideraram o incidente como um ato terrorista.Ao New York Times , os serviços de informação norte-americanos revelaram que têmWashington acredita que foram agentes russos a coordenar os atos terroristas, ao enviar explosivos em Espanha, com a intenção de apanhar os Governos europeus desprevenidos. Além disso, as autoridades dos EUA receiam que Moscovo esteja preparar-se para escalar o conflito, ameaçando países europeus que apoiem a Ucrânia.

Apoio à Ucrânia ameaça segurança europeia?

De acordo com a investigação norte-americana, citada na publicação,A Espanha é membro da Aliança Atlântica e tem fornecido ajuda militar, humanitária e apoio diplomático a Kiev.Um dos envelopes com explosivos foi enviado para as instalações da Instalaza, uma empresa de Zaragoza, no nordeste de Espanha, que desenvolve e fabrica armas e granadas – armamento que o Governo espanhol enviou para a Ucrânia. Um segundo explosivo teve como destino a base aérea de Torrejón de Ardoz, nos arredores de Madrid.

“Isto parecer uma espécie de aviso”, disse ao jornal Nathan Sales, coordenador do Departamento de Antiterrorismo dos EUA. “É a Rússia a enviar um sinal de que está preparada para realizar atos terroristas para atacar a retaguarda do Ocidente”.



Quem são os agentes secretos de Putin?





Embora os Serviços de Informação Militar dos EUA não possam ainda provar que há mesmo relações entre os membros do Movimento Imperial Russo e os GRU, sabem que o grupo de supremacia branca tem realizado, nos últimos anos, várias “ações secretas e fatais com impunidade” – esta organização terrorista esteve envolvida na interferência das eleições norte-americanas de 2016 e na queda de um avião civil da Malásia, em território ucraniano, em 2014.

Os especialistas norte-americanos e europeus referiram ainda que. No caso das cartas-bomba enviadas para Espanha, os investigadores acreditam que os envolvidos pertençam a um Centro de Treino Especializado para Fins Especiais, sediado a leste de Moscovo.

“A maioria deste tipo de organização está ligada à inteligência russa, seja o GRU ou o FSB”, disse Fiona Hill, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, referindo-se também ao Serviço Federal de Segurança, a agência de inteligência interna da Rússia.







, continuou, acrescentando que os oficiais dos serviços de inteligência usam os grupos para gerar confusão.A investigação está a ser levada a cabo pelos serviços de inteligência norte-americanos, britânicos e a polícia espanhola, desde os finais de novembro de 2022. Entretanto, as informações de todos coincidiam e levaram às suspeitas sobre as ligações do Kremlin ao grupo de supremacistas – movimento radical que está “apenas parcialmente alinhado com o Governo russo”, mas que tem os mesmos “objetivos de Moscovo de destabilizar os Governo ocidentais e semear o caos na Europa”.