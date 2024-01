Caso Epstein. Justiça norte-americana revela 187 nomes ligados a rede de tráfico sexual

Uma primeira leva de documentos judiciais relacionados com o magnata norte-americano Jeffrey Epstein, até agora confidenciais, foi publicada pelos tribunais federais de Manhattan na quarta-feira, segundo noticiaram vários meios de comunicação social.acusado de abuso sexual e tráfico de menores, nomeadamenteapesar de não haver menção a qualquer comportamento ilegal ou condenável da sua parte.Mas também aparece no depoimento de Johanna Sjoberg, outra denunciante de Epstein, que acusou o príncipe de pôr a mão no seu peito para posar para uma fotografia com Epstein, Giuffre e Ghislaine Maxwell., no entanto não é feita qualquer indicação a atividades ilegais., não lhe sendo imputado qualquer comportamento criminoso nos documentos divulgados.Muitos dos nomes divulgados esta quarta-feira já são conhecidos, tendo sido anteriormente identificados durante o julgamento de Ghislaine Maxwell em 2021, no qual esta foi condenada a 20 anos de prisão por ter ajudado o milionário norte-americano a recrutar e abusar sexualmente de jovens menores. Virginia Giuffre acusou Maxwell de a ter recrutado, quando esta era menor de idade, para ser abusada por Epstein e vários políticos e líderes financeiros.ordenada pela juíza nova-iorquina Loretta Preska a 18 de dezembro,Jeffrey Epstein foi detido em julho de 2019, acusado de abusar sexualmente e traficar dezenas de jovens raparigas no início dos anos 2000, tendo se suicidado na cela da prisão, em Nova Iorque, em agosto de 2019.