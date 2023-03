Caso Stormy Daniels. Trump fala em "perseguição política" após acusação

“Isto é perseguição política e interferência eleitoral ao mais alto nível da história. Desde o momento em que desci as escadas rolantes douradas da Trump Tower [edifício fundado por Trump], e mesmo antes de ser empossado como presidente dos Estados Unidos,", escreveu na sua rede social, Truth Social.



Segundo o ex-presidente, “os democratas mentiram, enganaram e roubaram na sua obsessão de tentar ‘apanhar o Trump’, mas agora fizeram o impensável: indiciaram uma pessoa completamente inocente, num ato de flagrante interferência eleitoral”.



“Isto nunca tinha sido feito na história da nossa nação. Os democratas iludiram as pessoas inúmeras vezes ao longo das décadas, inclusivamente ao espirarem a minha campanha, mas armar o nosso sistema de justiça para punir um oponente político, que por acaso é um presidente dos Estados Unidos e, de longe, o principal candidato republicano à Presidência, nunca aconteceu antes. Nunca”, acrescentou.







O antigo líder apelou também aos seus apoiantes que lhe fornecessem dinheiro para pagar a defesa judicial. Desde 18 de março, Trump já arrecadou mais de dois milhões de dólares no âmbito da sua campanha eleitoral.





As autoridadesdepois de o ex-presidente ter convocado protestos em todo o país no início deste mês, tal como fez antes do ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021. Trump é acusado de ter pagado 130 mil dólares à atriz de filmes eróticos Stormy Daniels para que esta não revelasse uma relação extraconjugal entre os dois. O pagamento terá sido feito duas semanas antes das eleições presidenciais de 2016, que acabou por vencer.



Segundo o New York Times e a CNN, um júri do Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova Iorque, votou pela acusação do republicano. Trump é o primeiro ex-presidente dos EUA a enfrentar acusações criminais. A decisão oficial e os detalhes das acusações devem ser anunciados nos próximos dias. A polémica em torno de Trump poderá dividir ainda mais aquela que é vista como a nação mais poderosa do mundo.

Está previsto que, já na próxima semana, o republicano compareça perante as autoridades para que estas registem as suas impressões digitais. Está agendada, para a mesma altura, uma audiência em tribunal.





Trump é pré-candidato à presidência dos EUA nas eleições de 2024. Quando anunciou que iria concorrer ao cargo, em novembro de 2022, o ex-presidente disse que a sua candidatura pretendia “tornar a América grande e gloriosa novamente”.

Trump envolvido noutras investigações

A mais recente investigação a Donald Trump, envolvendo a atriz Stormy Daniels, não é a única que o ex-presidente enfrenta neste momento.