Casos ativos em Cabo Verde caem para metade numa semana sem mortes

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje, Cabo Verde contabiliza 61.945 casos de covid-19 desde março de 2020, que provocaram 409 mortos, número que se manteve inalterado face à última segunda-feira, 11 de julho, quando estavam então ativos 452 casos da doença em todo o país.

Nos últimos 14 dias, no período de 04 a 17 de julho, os laboratórios cabo-verdianos analisaram 7.621 amostras e identificaram 907 novos casos de covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, foi de 159 casos por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) de 0,56 e a taxa de positividade, em média, de 12%.

No período anterior de 14 dias, de 27 de junho a 10 de julho, tinham sido analisadas 8.955 amostras e identificados 2.066 casos de covid-19, pelo que a taxa de incidência acumulada a nível nacional cifrava-se então em 363 por 100 mil habitantes, o Rt em 0,58 e a taxa de positividade, em média, nos 23,1%.

Ao dia de hoje estão 12 pessoas internadas nos hospitais de Cabo Verde "devido à covid-19", segundo o Ministério da Saúde, que acrescenta que a taxa de internamento ronda os 13%.

Em relação à vacinação, de acordo com o mesmo boletim, Cabo Verde utilizou até 03 de julho 75.4117 (72,1% do total recebido) doses de vacinas contra a covid-19. Do número estimado de adultos a vacinar, 320.169 (98,3%) já tomaram a primeira dose, 278.759 (85,5%) já foram completamente vacinados e 96.436 (29,6%) receberam a dose de reforço.

Em relação aos adolescentes (12 a 17 anos), um total de 46.745 (86,9%) já recebeu a primeira dose e 39.156 (72,8%) já estão completamente vacinados.