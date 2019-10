Catalunha. Junqueras condenado a 13 anos de prisão

RTP14 Out, 2019, 08:38 / atualizado em 14 Out, 2019, 10:06 | Mundo

Os principais políticos catalães envolvidos na tentativa de independência de 2017, conheceram esta segunda-feira a suas sentenças. Os juízes do Supremo Tribunal espanhol deixaram cair a acusação mais grave, a de rebelião, que previa penas de prisão superiores.





Os outros acusados, que estão em prisão preventiva, (os ex-conselheiros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; a ex-presidente do Parlamento Carme Forcadell; e os líderes da Assembleia Nacional da Catalunha e de Òmnium Jordi Sànchez e Jordi Cuixart), foram condenados a penas de prisão entre os nove e os 12 anos pelos delitos de sedição e desvio de fundos públicos.







Já Santi Vila, Carles Mundó e Meritxell Borràs, que aguardavam o julgamento em liberdade, foram acusados de delitos de desobediência condenados a 10 meses de multa, com uma taxa diária de 100 euros. A sentença absolveu-os de desvio de fundos públicos.







O ex-presidente do executivo regional Carles Puigdemont faz parte de um grupo de separatistas que continuam no estrangeiro e que não foram julgados, porque o país não julga pessoas à revelia.







A decisão era esperada com grande expetativa, principalmente na Catalunha para onde o Governo espanhol enviou nos últimos dias centenas de agentes para garantir a segurança da região, temendo-se as consequências para a ordem pública da esperada condenação dos líderes políticos independentistas.







O Tribunal Supremo de Espanha considera provado que durante o outono de 2017 se registou na Catalunha “episódios indiscutíveis de violência”, mas acredita que isso não chega para acusar os líderes independentistas de rebelião.



Referendo de 1 de outubro de 2017

O processo começou quando a 1 de outubro de 2017 os catalães votaram num referendo ilegal sobre a autodeterminação da Catalunha e à declaração de independência feita no final do mesmo mês.







A sentença coloca um ponto final num processo judicial que arrancou a 16 de outubro de 2017, com a prisão dos líderes da Assembleia Nacional Catalã.



Duas semanas depois, a Procuradoria-Geral da República apresentou uma queixa contra todo o executivo de Carles Puigdemont e os membros do Parlamento, que permitiram a declaração unilateral de independência a 27 de outubro de 2017.



Na altura, Carles Puigdemont e outros cinco líderes independentistas fugiram de Espanha. Já Oriol Junqueras e outros seis membros do Governo foram detidos.



Em fevereiro de 2019, o Supremo Tribunal Espanhol sentou no bando dos réus os 12 líderes independentistas, nove deles detidos em prisão preventiva. O julgamento durou 52 semanas, com sessões de manhã e de tarde, e ao fim do dia os detidos regressavam às suas celas.



O Supremo rejeitou todos os pedidos de liberdade apresentados pela defesa dos arguidos.



Durante o julgamento, o Ministério Público defendeu que o processo independentista devia ser equiparado a um “golpe de Estado” que procurou alterar a Constituição espanhola com “violência suficiente”.



