Catalunha. Justiça europeia retira imunidade a Carles Puigdemont

, resolvendo assim o recurso apresentado pelos três, em 2021, quando o Parlamento Europeu lhes retirou a imunidade parlamentar.O levantamento da imunidade de Puigdemont, Comín e Ponsati foi solicitado ao Parlamento Europeu, em 2020, pelo juiz de instrução do processo, Pablo Llarena.e que deveria ser o Supremo Tribunal de Justiça da Catalunha a julgá-los.Puigdemont, Comín e Ponsati tinham conseguido imunidade desde maio de 2022, concedida provisoriamente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), à semelhança do que aconteceu a Puigdemont, exilado na Bélgica, desde 2021, e detido na Sardenha, em Itália (2021) e na Alemanha (2018).

Recurso ao Tribunal de Justiça da União Europeia

Res no s’acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE, i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals, que són també els drets fonamentals dels catalans i els europeus. Amb el mateix esperit del primer dia, treballant per guanyar la llibertat.… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 5, 2023

A sentença agora conhecida também rejeitou o recurso apresentado por Puigdemont contra a decisão, de David Sassoli, ex-presidente do Parlamento Europeu, então já falecido, de não defender em 2019 a sua imunidade parlamentar.Já por outro lado, o acórdão do TJUE é suscetível de recurso e os seus efeitos podem não ser definitivos. Pouco depois de ter sido tornada pública a decisão, Puigdemont reagiu na sua conta Twitter:O ex-presidente do governo regional catalão garantiu na mesma publicação que defenderá “até ao fim os (...) direitos fundamentais, que são também os direitos fundamentais dos catalães e dos europeus”.