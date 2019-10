Catalunha. Penas pesadas motivaram os protestos

Milhares de passageiros não conseguiram chegar ao aeroporto devido aos protestos que obrigaram a polícia a vedar o terminal 1.



Protestos relacionados com a condenação a penas de prisão de vários líderes independentistas catalães por causa da tentativa de independência da Catalunha.



Nove dos 12 arguidos foram condenados a penas de prisão efetiva entre os 9 e os 13 anos.



A situação na Catalunha mereceu a intervenção de Pepe Guardiola. O treinador catalão do Manchester City diz que a sentença é um ataque aos direitos humanos e acusa o governo de Madrid de autoritarismo



Num vídeo com um pouco mais de dois minutos, em inglês, promovido pela plataforma “Tsunami Democrático”, que lidera os protestos contra a sentença desta segunda do Supremo Tribunal Espanhol, Guardiola diz que a luta não vai terminar.



Para o comentador de assuntos internacionais, Filipe Vasconcelos Romão, estas foram penas pesadas, o que motivou os protestos.