Catalunha pode estar a caminho de eleições antecipadas

Esta manhã começou o julgamento do Presidente do Governo catalão, Quim Torra, acusado de um delito de desobediência. O Ministério Público pede 20 meses de inabilitação para exercer cargos públicos e uma multa de 30 mil euros por se negar a tirar da fachada da sede do governo um cartaz a favor dos políticos catalães detidos.