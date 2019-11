Catalunha pode marcar as legislativas em Espanha

Os discursos dos últimos dias apontam para a possibilidade da situação na Catalunha marcar os resultados das legislativas em Espanha. As sondagens, a última foi divulgada na passada segunda-feira, apontam para que o VOX, o partido de extrema direita, a beneficiar com os protestos dos independentistas catalães.