Catalunha. Polícia francesa retira manifestantes da autoestrada bloqueada

Os independentistas catalães do movimentoinstalaram-se no lado francês, sentados na estrada e junto à esquadra francesa da, bloqueando o acesso à AP-7 nos dois sentidos e ignorando as ordens da polícia, descreve o El País

Na segunda-feira, milhares de manifestantes catalães cortaram a autoestrada AP-7 na fronteira entre Espanha e França, tendo atravessado até ao lado francês., na fronteira de La Jonquera.





La policía francesa tira gas pimienta y va avanzando terreno. Ya no queda nadie sentado. La protesta va reculando hacia territorio español https://t.co/A0yZgpwHIn pic.twitter.com/WVs82jlFUU — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) November 12, 2019

A polícia espanhola Mossos d'Esquadra também começou a dirigir-se à linha da fronteira e a pedir às pessoas que se retirem da estrada.

El desalojo llega a la frontera española: a un lado @mossos y al otro policía francesa. Los Mossos piden a la gente que abandone la vía por el lateral https://t.co/G7qlRkmxhM pic.twitter.com/mprOhMA19Q — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) November 12, 2019



Os cerca de dois mil manifestantes que se juntaram neste protesto para "forçar a Espanha a negociar" a indendência da Catalunha passaram a noite em tendas de campanha e dentro dos carros parados no meio da autoestrada.





Estava previsto que o protesto, que começou esta segunda-feira, durasse três dias. Contudo, cerca de 24 horas depois, a polícia de choque francesa avançou pelas 08h00 da manhã desta terça-feira (07h00 em Lsiboa) sobre os manifestantes.







As forças antimotim tinham alertado que iriam recorrer à força para desimpedir a fronteira, se os catalães não desmobilizassem. Alguns manifestantes, que formaram barricadas com materiais de obras e veículos, acederam ao pedido e retiraram os veículos, para não serem multados.







o jornal espanhol La Vanguardia avança que os Mossos d'Esquadra estão em negociações com a deputada Marta Rosique da ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) para retirada dos veículos que estão a bloquear a estrada em La Jonquera.





Durante o dia de segunda-feira, os ministros do Interior espanhol e francês, Fernando Grande-Marlaska e Christophe Castaner, mantiveram-se em "comunicação constante", segundo fontes do governo citadas pelo El País.



A polícia francesa recebeu, por isso, ordens para desbloquear o acesso à fronteira com Espanha.





Os manifestantes recuaram até ao lado espanhol e desimpediram La Jonquera, com os avanços da polícia francesa, mas os acessos à autoestrada continuam bloqueados nos dois sentidos.