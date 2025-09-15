Catar insta comunidade internacional a pôr fim ao "duplo padrão com Israel"

Um projeto de resolução a que a agência noticiosa Reuters teve acesso condena o que chama de "atos hostis de Israel, incluindo genocídio, limpeza étnica e fome", que, ameaçam "as perspetivas de paz e coexistência". Israel negou veementemente tais alegações.



Não é claro que decisões práticas poderão ser tomadas, uma vez que os analistas afirmam que qualquer tipo de resposta militar está fora de questão.



Anteriormente, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, instou a comunidade internacional a deixar de aplicar "dois pesos e duas medidas" e a punir Israel.

Esta reunião ocorre no momento em que o secretário de Estado dos EUA, Marc Rubio, visita Jerusalém para apoiar Israel, um aliado dos EUA, antes do próximo reconhecimento de um Estado palestiniano por vários países na Assembleia Geral da ONU.

"Chegou a hora de a comunidade internacional pôr fim à dúplice moral e punir Israel por todos os crimes que cometeu", acrescentou Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, numa reunião preparatória para a cimeira de Doha.



Para o primeiro-ministro do Catar, "Israel deve saber que a atual guerra de extermínio a que o nosso irmão povo palestiniano está sujeito, e cujo objetivo é expulsá-lo da sua terra, não vai funcionar", acrescentou.



De acordo com o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, Majed al-Ansari, um projeto de resolução sobre o ataque israelita a Doha será discutido na reunião.



O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, chegou a Doha no domingo. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, e o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Soudani, também deverão estar presentes.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também deverá comparecer na reunião. Resta saber se o príncipe herdeiro e governante de facto da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, irá comparecer.



O ataque israelita à capital do Catar foi condenado na semana passada pelo Conselho de Segurança da ONU.



"Os membros do Conselho sublinharam a importância da distensão e expressaram a sua solidariedade para com o Catar", afirmou o conselho de 15 membros em comunicado.



Israel defendeu a sua ação, com o presidente Isaac Herzog a afirmar que o ataque era necessário para "remover algumas pessoas se não estiverem dispostas a chegar a um acordo" para pôr fim à guerra.



O Hamas afirmou que a sua equipa de negociação sobreviveu ao ataque israelita de 9 de setembro, mas cinco dos seus membros foram mortos, incluindo o filho do negociador-chefe do grupo, Khalil al-Hayya. Um oficial de segurança do Catar também foi morto. O Catar desempenhou um papel fundamental na mediação dos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra, atuando como mediador de negociações indiretas entre o Hamas e Israel.



O país alberga o gabinete político do Hamas desde 2012 e é um aliado próximo dos EUA, albergando uma grande base aérea americana no deserto perto de Doha.