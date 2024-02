Cautela sueca. Envio de tropas para a Ucrânia "não está em cima da mesa neste momento"

“Não é nada relevante neste momento”, declarou o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, ao canal público sueco SVT, reagindo assim aos argumentos do presidente francês, Emmanuel Macron, que afirmou que o envio de tropas ocidentais para solo ucraniano não deveria ser “excluído” no futuro.





Estocolmo anunciou a 20 de fevereiro uma ajuda militar histórica a Kiev com equipamento no valor de 633 milhões de euros. Este 15.º pacote inclui munições de artilharia, navios de guerra, sistemas antiaéreos e granadas.







“Neste momento estamos ocupados a enviar equipamento avançado para a Ucrânia e de diferentes formas”, sublinhou o chefe do Governo sueco.





“Não há procura” por parte da Ucrânia de tropas terrestres, argumentou Ulf Kristersson. Portanto, “a questão não é atual”, insistiu, sem excluir essa possibilidade no futuro.







“Por outro lado, as tradições de compromisso dos países” na cena internacional diferem entre si e “a tradição francesa não é a tradição sueca”, deixou claro Kristersson.

Suécia pronta a "assumir responsabilidades"

Estas declarações surgem um dia depois de o Parlamento húngaro ter votado a favor da entrada da Suécia na NATO, quase dois anos após o início do processo de adesão. Estocolmo tornar-se-á o 32.º membro da Aliança Atlântica e porá assim fim a mais de 200 anos como país não-alinhado militarmente.





Ulf Kristersson, após a luz verde húngara, vincou que o país "está pronto para assumir as suas responsabilidades em termos de segurança euro-atlântica”.







Embora contribua para as forças internacionais de manutenção da paz, a Suécia não vive uma guerra desde o conflito contra a Noruega em 1814.