Cazaquistão. Confrontos entre polícia e manifestantes provocam dezenas de mortos

De acordo com o Ministério do Interior, pelo menos 12 elementos das forças de segurança foram mortos e mais de 300 ficaram feridos. Entre os manifestantes há mais de mil feridos, muitos deles em estado grave.



Há protestos em várias cidades, devido ao aumento do preço do gás, que se transformaram em distúrbios, resultaram na queda do Governo e levaram o chefe de Estado a decretar o estado de emergência em todo o território do país.



Diante do caos, a Rússia e seus aliados na Organização do Tratado de Segurança Coletiva anunciaram o envio de uma "força de paz".



O correspondente da RTP em Moscovo, Evgueni Mouravitch, faz o ponto da situação.