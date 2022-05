CE propõe manutenção da suspensão das regras de disciplina orçamental

A posição do executivo comunitário será conhecida no quadro do exercício da primavera do semestre europeu de coordenação de políticas económicas e orçamentais, no âmbito do qual Bruxelas deverá também emitir recomendações específicas por país e apresentar o seu parecer ao plano de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) de Portugal, publicado na última sexta-feira.No início de março, por ocasião da apresentação das orientações de política orçamental para o próximo ano, a Comissão Europeia admitiu pela primeira vez que a invasão militar da Ucrânia pela Rússia, no final de fevereiro, tem consequências económicas na Europa difíceis de quantificar - mas já visíveis na revisão em baixa das previsões macroeconómicas publicadas na última segunda-feira - e pode colocar em questão o anunciado regresso às regras de disciplina orçamental em 2023.