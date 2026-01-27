Centenas de casas evacuadas na Austrália devido a fogos e onda de calor

Há seis fogos florestais ativos, devido ao calor e vento forte, por exemplo na zona Otways, a sudoeste de Melbourne, conhecida pelos extensos eucaliptais, habitados pelos mamíferos marsupiais coalas, junto à turística Grande Estrada do Oceano.

Entre o final de 2019 e o início de 2020, a Austrália sofreu um fenómeno atmosférico dramático que ficou batizado "verão negro".

"Os bombeiros que estão no terreno vão agora começar a sentir mais o calor e a intensidade do vento", disse o chefe dos bombeiros locais, Jason Hefferman, confirmando a evacuação de quatro cidades e três zonas rurais naquela região.

No noroeste do estado de Vitória, cuja capital está a acolher o primeiro dos quatro grandes torneios de ténis profissional, termómetros registaram 48,9º, segundo o serviço meteorológico.

Os encontros de pares e de escalões mais jovens, previstos para os campos ao ar livre do Parque Melbourne, foram suspensos devido ao calor, na ordem dos 43º, e os organizadores do Open da Austrália decidiram fechar o teto amovível da Arena Rod Laver, onde jogam as principais figuras do ténis mundial.

No início do mês, os fogos florestais já tinham devorado milhares de hectares de floresta no norte do estado.