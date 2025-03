Centenas de mortos. Novos bombardeamentos israelitas sobre a Faixa de Gaza estilhaçam cessar-fogo

A violência dos bombardeamentos levados a cabo pelas Forças de Defesa de Israel não era vista desde o início da última trégua com o Hamas, a 19 de janeiro.



"O Ministério da Saúde registou mais de 330 mortos, a maior parte crianças e mulheres palestinianas, e centenas de feridos, dos quais dezenas em estado crítico", adiantou Mohammed Zaqut, um responsável daquela estrutura da administração do Hamas, em declarações à agência France Presse.



A partir do Estado hebraico, o ministro da Defesa do Governo de Benjamin Netanyahu veio entretanto garantir que as operações de combate vão prosseguir até que "todos os reféns" israelitas do Hamas sejam libertados.



"Não vamos parar de combater enquanto todos os reféns não regressarem a casa e até que todos os objetivos da guerra sejam atingidos", afiançou Israel Katz em comunicado, referindo-se à destruição dos braços político e armado do movimento Hamas na Faixa de Gaza.Num primeiro balanço, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza havia referido pelo 44 vítimas mortais. Em poucas horas, o balanço ultrapassou as 330. Entre os mortos estará o vice-diretor do Ministério do Interior do Hamas, Mahmoud Abu Watfa.



O Hamas vincou, por sua vez, que estes bombardeamentos constituem uma violação do cessar-fogo, pondo em risco os próprios reféns israelitas.



Os bombardeamentos israelitas abatarem-se, além da cidade de Gaza, sobre Khan Younis, no sul, onde houve também disparos de tanques.

Ondas de choque propagam-se ao Iémen

c/ agências

O sul e o leste de Rafah foram igualmente alvos desta vaga de bombardeamentos.As vítimas dos ataques israelitas têm sido transportadas para os hospitais Al Shifa, no norte do território, e Nasser e Europeu, no sul, de acordo com os meios de comunicação palestinianos.Após a vaga de bombardeamentos,, instando os habitantes a rumarem ao centro do território,Na sequência dos bombardeamentos sobre a Faixa de Gaza,"Condenamos o retomar da agressão do inimigo sionista contra a Faixa de Gaza e o alvejar de civis desarmados", reagiu o Conselho Político do movimento iemenita apoiado pelo Irão., acrescentou.Os bombardeamentos dos Estados Unidos, levados a cabo durante o último fim de semana, fizeram pelo menos 53 mortos em território iemenita.Esta terça-feira,