Central de Zaporizhia. ONU diz que condição é grave mas estável

Rafael Grossi esteve esta quinta-feira naquela que é a maior central nuclear da Europa e apontou como maior problema a descida do nível das águas do rio Dnipro que abastece os reservatórios de arrefecimento da central nuclear.



As forças russas que ocupam a central garantem que estão a monitorizar a situação,24 horas por dia e desvalorizam as preocupações desta agência da ONU.



O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica ressalva que, apesar de a situação ser de momento estável, pode agravar-se nos próximos meses, pelo que apela a que se façam planos de contenção para o futuro, encontrando outras fontes de água para arrefecer os seis reatores da central nuclear de Zaporizhia.