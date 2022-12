Centro de Ciência Viva. Uma viagem "à origem da vida" por ocasião do Natal

A origem e a busca de vida no Universo são duas das grandes questões para as quais a Ciência ainda não tem resposta. A curiosidade humana não conhece fronteiras e invariavelmente surge a pergunta: haverá vida noutros planetas? E como surgiu a vida na Terra?



Em conversa com a RTP, a astrobióloga Zita Martins explica que falar sobre origem da vida não é só para responder à nossa curiosidade humana e científica.



Para Zita Martins, quando estamos a estudar, seja esta área de ciência ou outras, estamos a responder primeiro que tudo a problemas reais que existem na nossa sociedade.



“É isso que a que a ciência pretende dar resposta, mas ao mesmo tempo, todas as descobertas que nós temos, em particular nestas áreas das ciências planetárias. Nós criamos produtos que são originados destas descobertas e esses produtos, coisas que nós usamos no nosso dia-a-dia. (…) A questão mais importante é que a ciência está aqui para melhorar a qualidade de vida de todos os seres humanos.”

Uma melhoria onde a vida é parte essencial, e nada melhor que a altura do Natal para falar da vida e da sua origem, explica a astrobióloga Zita Martins.



“No Natal estamos a celebrar o nascimento, e portanto faz todo o sentido perceber quais foram as nossas origens, quais foram os berços das estrelas, e encaixa muito bem. E vai ser um gosto dar esta conferência de Natal da Ciência Viva e falar um pouquinho sobre o que eu que eu faço na área da astrobiologia. É uma conferência para todas as pessoas, para as famílias, numa linguagem bastante acessível."



Mas qual a sua origem? Como terá nascido a vida no planeta onde vivemos? Será apenas aqui na Terra que existe vida?



A ciência já comprovou que o universo é uma espécie de cozinha cósmica e que a vida pode manifestar-se de variadíssimas formas, até mesmo onde não a imaginamos. Razão pelo qual a ciência mantem em aberto todas as possibilidades e a astrobióloga Zita Martins confirma isso mesmo à RTP.



“A origem da vida surgiu aqui na Terra. A comunidade científica indica isso. Para termos vida ou para a originar, precisamos de vários ingredientes. Um pouquinho quase como que uma receita. Precisamos de água, precisamos de elementos químicos e precisamos de uma fonte de energia. E nós sabemos aqui na Terra a vida surgiu.”

Podemos então dizer que há vida noutros lugares no universo? A ciência acredita que sim e não exclui mesmo que ela exista dentro do nosso sistema solar.



Zita Martins refere que há vários locais no nosso conjunto planetário e até fora deste que podem comportar vida. Se olharmos apenas para dentro do nosso Sistema Solar, sabemos que há potencial da vida e de se ter desenvolvido, nomeadamente em algumas luas geladas de Júpiter e Saturno, apesar desses planetas estarem muito longe do sol, afastados do que se identifica como “zona habitável”.

E como estamos no Natal a RTP aproveitou para questionar se a “famosa” Estrela de Natal teve, de alguma forma, um contributo para a vida na Terra. Zita Martins responde:



“Não é Estrela de Natal. Obviamente! Até há várias discussões sobre isso. Se foi realmente uma estrela, se foi um cometa. Há muita discussão histórica que sobre isso, trabalhos científicos sobre isso. Obviamente estamos na altura do Natal. Falamos sobre todo esse simbolismo e importância desse simbolismo, mas para a questão da origem da vida, obviamente, nós não mencionamos a Estrela de Natal. Temos outras coisas com que nos preocupar é centrar.”



Conferência de Natal Ciência Viva