Centro de reflexão austríaco prevê que Europa receba mais migrantes em 2024

Ainda assim, as razões que podem levar ao aumento da migração durante este ano são as campanhas eleitorais que vão decorrer em 2024.

Isto porque a questão dos refugiados é um tema fraturante e estes “vão querer vir para a Europa antes que a regras mudem”, afirma Michael Spindelegger.





A guerra no Médio Oriente e a perspetiva de Donald Trump voltar à Presidência dos Estados Unidos vai dar fôlego a esse aumento.





O antigo vice-chanceler austríaco Spindelegger diz que “o número de migrantes que vai procurar a Europa ultrapassará os números de 2023”.







Por isso, o apelo do Centro para o Desenvolvimento das Políticas Migratórias para que os líderes europeus reforcem medidas que ajudem a criar rotas legais de migração.







O think tank acrescenta outra solução: o apoio a iniciativas privadas que façam o recrutamento direto de mão-de-obra na Ásia e em África, principais origens dos migrantes que procuram o bloco europeu.

A Comissão Europeia afirmou recentemente que a UE precisa de mais um milhão de trabalhadores para manter a força de trabalho.





No entanto, o director-geral do think tank garante que as necessidades de mão-de-obra são muito superiores.





Este think tank tem ajudado mais de 100 projetos que envolvem empresas privadas que dão formação a pessoas de países fora da Europa antes de as trazerem para o continente europeu.





Por exemplo, os governos alemão e austríaco apoiaram um projeto na Nigéria para formar canalizadores e eletricistas, antes de imigrarem para a Europa.