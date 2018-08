CEO da Tesla em período difícil e doloroso

RTP17 Ago, 2018, 12:14 / atualizado em 17 Ago, 2018, 13:11 | Mundo

A empresa de automóveis registou uma perda recorde de 709,6 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. Esta queda foi motivada pelo fabrico de um grande número de carros elétricos.



O CEO da Tesla disse na entrevista ao New York Times que trabalhava cerca 120 horas por semana e que por essa razão o estado de saúde não era o melhor.





O CEO da Tesla disse que havia vezes que ficava na empresa durante três, quatro dias.







Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 de agosto de 2018

As ações da Tesla caíram 4 por cento, mas depois do tweet, subiram 11 por cento.

Possível acordo da Tesla com Arábia Saudita



Investidores processam Musk

Se o tweet for falso, Musk está a violar a lei de valores mobiliários dos EUA.

“Do ponto de vista pessoal, o pior ainda está para vir”

Na entrevista ao New York Times, Musk disse que achava que “o pior tinha acabado”, mas que “do ponto de vista pessoal o pior ainda está para vir”.



No mês passado, o número um da Tesla insultou um dos mergulhadores britânicos envolvidos no resgate dos 12 menores e o do treinador, que ficaram presos numa gruta na Tailândia. Musk chamou “pedófilo” ao mergulhador, depois de ter recusado usar o mini-submarino para o resgate.



Nos últimos meses, o CEO tem criticado a comunicação social e os analistas de Wall Street.



Musk revelou ainda que a pressão do trabalho fez com que ele passasse o aniversário na fábrica e estivesse apenas umas horas no casamento do irmão. Acrescentou que voou diretamente do trabalho para o casamento do irmão, onde foi padrinho, mas depois da cerimónia voltou para a empresa.Na semana passada, Musk escreveu no Twitter que estava a ponderar retirar as ações da Tesla do mercado e torná-la numa empresa privada, com a garantia de “financiamento garantido”. Esseprovocou alguma agitação nos mercados, comunicação social e investidores.Segundo o Guardian , alguns advogados alertaram para o facto de Musk ter infringido algumas leis do Securities Exchange Act de 1934 , nomeadamente as que proíbem empresas de capital aberto de anunciar planos de compra ou venda de títulos, sem intenções de concluir a venda ou para manipular o valor das ações.O fundo da Arábia Saudita fez várias abordagens à Tesla para ajudar a torná-la privada. O fundo detém agora 5 por cento da Tesla.Num post publicado noda Tesla, Musk comunicou que o fundo de investimento saudita fez várias propostas nos últimos dois anos, com ofertas para ajudar a empresa a privatizar-se. A última reunião foi no dia 31 de julho. O Diretor Administrativo do fundo lamentou que Musk não tivesse avançado mais cedo para a privatização. O CEO diz que saiu da reunião sem dúvidas de que “um acordo com o fundo soberano saudita poderia ser fechado e que era apenas uma questão de fazer o processo avançar”.Na semana passada, Musk foi processado por investidores, depois de terem alegado que os tweets são declarações falsas e enganosas, designadas como “ataque nuclear”.A Securities and Exchange Comission – órgão de fiscalização financeira dos EUA – está desde quarta-feira a investigar osde Musk, depois dosobre a privatização da Tesla – o valor seria 420 dólares por ação.O CEO da Tesla tentou justificar o, alegando que a única maneira de ter discussões significativas com os maiores acionistas era “ser completamente acessível ao desejo de privatizar a empresa”.Acrescentou ainda que “não seria correto partilhar informações sobre a privatização com maiores investidores da empresa”, sem partilhar as mesmas informações com os restantes.