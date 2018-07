Tailândia. Mergulhador britânico e Elon Musk em guerra de palavras

RTP16 Jul, 2018, 11:46 / atualizado em 16 Jul, 2018, 11:49 | Mundo

No domingo, Elon Musk, chamou “pedófilo” a um dos mergulhadores britânicos que ajudaram no resgate das crianças presas na caverna. O tweet em causa foi posteriormente apagado. “Estou surpreendido e muito zangado”, disse Vernon Unsworth ao diário britânico The Guardian.



Doze menores e o treinador da respetiva equipa de futebol foram resgatados do complexo subterrâneo de Tham Luang, no norte da Tailândia, ao cabo de vários dias. O CEO da Tesla ofereceu ajuda para a missão com um submarino, que acabou por não ser utilizado. Musk fez um vídeo para mostrar que o mini-sub teria sido bem sucedido. O CEO da Tesla tem sido alvo de várias críticas por causa do seu comportamento no Twitter.





"Acredito que ele me tenha chamado pedófilo (...) Assim percebem que tipo de pessoa ele é", disse Unsworth aos jornalistas, depois de ter dito que está a pensar tomar medidas. O ataque foi feito depois do mergulhador ter dito que a ajuda foi uma “manobra de relações públicas”.



“Ele não tinha noção de como era a passagem da caverna (…) Penso que o submarino tinha cerca de um metro e meio de comprimento, era rijo, por isso não teria ultrapassado alguns obstáculos”, disse Unsworth ao Guardian.



Musk visitou a gruta, mas foi convidado a sair pois não era permitido estar ali. Unsworth disse mesmo à CNN que Musk poderia “enfiar o seu submarino onde dói”. “Atenção idiota”, respondeu Musk a um crítico que disse que a ideia do submarino era absurda.





Segundo o Guardian, depois da publicação de Musk no Twitter - que já foi eliminada - alguns utilizadores comentaram que era “irresponsável fazer uma alegação tão séria e transmitir um insulto difamatório para os 22 milhões de seguidores”.



O bilionário começou a ser criticado depois de o número um da missão de resgate na Tailândia, Narongsak Osatanakorn, ter dito que o mini-submarino não teria sido prático. "Mesmo que o equipamento seja tecnologicamente sofisticado, não se encaixa na nossa missão de entrar na caverna", dizia então o responsável aos jornalistas.



“Não é especialista no assunto”, respondeu Musk a Osatanakorn. Os vários tweets do empresário sobre o submarino também foram resultado de um artigo de opinião do New York Times: “O que Elon Musk deveria aprender com o resgate da caverna na Tailândia”.



Musk prometeu ser menos agressivo nas redes sociais. “Fiz a suposição errada e vou tentar ser melhor nisso (…) Foi um erro meu, vou corrigir isso”, disse.