Ceuta. Confrontos entre manifestantes contra e a favor dos migrantes

O ajuntamento não autorizado começou de forma pacífica, mas as autoridades acabaram por usar a força, depois dos manifestantes desafiarem o cordão policial e tentarem entrar no hotel onde Santiago Abascal estava instalado com a comitiva.



O partido de extrema-direita tinha convocado um protesto anti-imigração, entretanto proibido pelo governo espanhol.



Mas Santiago Abascal insistiu em visitar a cidade autónoma, onde, desde a passada segunda-feira entraram de forma irregular mais de oito mil migrantes vindos de Marrocos e da África Subsariana.



A manifestação acabou com um detido e vários polícias feridos.