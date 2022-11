Chade e Quénia com graves situações meteorológicas

Em África, há dois países que estão a enfrentar situações graves, em termos meteorológicos. O Chade está a lidar com as piores cheias de sempre. A chuva torrencial transformou as ruas da capital em rios. Quanto ao Quénia, depara-se com um cenário de seca extrema, que já provocou a morte de centenas de zebras e elefantes.