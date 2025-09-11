Charlie Kirk. Munições utilizadas no tiroteio estariam gravadas com expressões antifascistas

A informação foi avançada pelo Wall Street Journal, que cita uma fonte familiarizada com a investigação e um boletim interno das forças policiais.





Segundo este jornal norte-americano, a espingarda tinha três cartuchos não disparados no interior, todos com inscrições desse tipo.







Os investigadores norte-americanos disseram esta quinta-feira ter encontrado a espingarda de ação rápida que pensam ter sido usada para matar Kirk, mas continuam à procura do atirador, que terá disparado de um telhado a cerca de 100 metros do local do evento.





Charlie Kirk, podcaster conservador e porta-voz da juventude pró-Trump, foi baleado no pescoço quando participava numa reunião para cerca de 3.000 pessoas sobre a recuperação económica e social da América. As motivações do assassino permanecem, por enquanto, desconhecidas.





Esta tarde, Donald Trump anunciou que vai entregar "brevemente" a Charlie Kirk a Medalha Presidencial da Liberdade a título póstumo.





O líder norte-americano descreveu o seu aliado próximo, morto a tiro na quarta-feira durante um encontro público na Universidade de Utah Valley, como um "gigante da sua geração" e um "campeão da liberdade".

Trump lamenta morte de "patriota"

Segundo Trump, a entrega da mais alta condecoração civil dos Estados Unidos terá lugar na presença de uma "multidão muito grande".Num vídeo divulgado nas suas redes sociais na quarta-feira, Donald Trump lamentou a morte de Charlie Kirk, que disse ter "inspirado milhões de pessoas"., declarou o presidente."Durante anos, a esquerda radical comparou grandes americanos como Charlie aos nazis e aos piores criminosos e assassinos em massa do mundo. Este tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo a que assistimos hoje no nosso país e tem de acabar imediatamente", acusou.Trump prometeu ainda quee todas as outras violências políticas, incluindo as organizações que os financiam e apoiam".Natural dos subúrbios de Chicago, cristão e defensor do porte de armas, pai de dois filhos, Kirk abandonou os estudos para se dedicar ao ativismo.